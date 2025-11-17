Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Uutiset

Minna Helle siirtyy EK:n johtoon – pesti alkaa huhtikuussa

Minna Helle ehti olla Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja marraskuusta 2024 lähtien.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. marraskuuta 2025, 13:25
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Minna Helle siirtyy EK:n johtoon – pesti alkaa huhtikuussa
Minna Helle siirtyi valtakunnansovittelijan paikalta Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi vuonna 2018. Loikkaa kritisoitiin aikanaan etenkin työntekijäpuolella, muun muassa Rakennusliitossa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus on valinnut seuraavaksi toimitusjohtajaksi Minna Helteen. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026 ja tulee eläkkeelle siirtyvän Jyri Häkämiehen tilalle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Minna Helle siirtyy EK:n johtoon – pesti alkaa huhtikuussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset