Minna Helle siirtyy EK:n johtoon – pesti alkaa huhtikuussa
Minna Helle ehti olla Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja marraskuusta 2024 lähtien.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallitus on valinnut seuraavaksi toimitusjohtajaksi Minna Helteen. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026 ja tulee eläkkeelle siirtyvän Jyri Häkämiehen tilalle.
