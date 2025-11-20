MV-Jäähdytys avaa uuden toimipisteen Etelä-Savoon Yritys on kasvanut vauhdilla viime aikoina.

Kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys vahvistaa palveluverkostoaan avaamalla uuden toimipisteen Etelä-Savoon. Uusi yksikkö aloittaa toimintansa heti.

Tiedotteen mukaan laajentuminen Etelä-Savoon on osa yrityksen tavoitetta rakentaa vahva palveluverkosto, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti.

”On hienoa päästä palvelemaan Etelä-Savon asiakkaita omalla paikallisella tiimillä. Alueella on paljon potentiaalia, ja haluamme olla mukana tukemassa asiakkaiden arkea tehokkaalla ja helposti saavutettavalla palvelulla”, MV-Jäähdytyksen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jonni Moislahti sanoo.

Etelä-Savon yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä yrityksen muiden alueiden kanssa.

Laajentumisen myötä MV-Jäähdytys pystyy palvelemaan entistä paremmin esimerkiksi päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiöalan toimijoita, teollisuutta sekä kiinteistönomistajia Mikkelissä, Savonlinnassa ja laajemmin koko Etelä-Savon alueella.

Aiemmin tänä vuonna yritys avasi uudet yksiköt Vaasaan ja Seinäjoelle. Se on kertonut viime aikoina myös useammasta yrityskaupasta.