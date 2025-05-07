MV-Jäähdytys teki yrityskaupat Kauppa vahvistaa paikallisia resursseja.

Kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys on sopinut yrityskaupasta hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hilen kanssa.