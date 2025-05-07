Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talotekniikka Talous Uutiset

MV-Jäähdytys teki yrityskaupat

Kauppa vahvistaa paikallisia resursseja.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 7. toukokuuta 2025, 8:30
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin MV-Jäähdytys teki yrityskaupat
MV-Jäähdytyksen logistiikkakeskus Pirkkalassa. Kuva: MV-Jäähdytys

Kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys on sopinut yrityskaupasta hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hilen kanssa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “MV-Jäähdytys teki yrityskaupat”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset