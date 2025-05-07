MV-Jäähdytys teki yrityskaupat
Kauppa vahvistaa paikallisia resursseja.
Kylmätekniikkaan ja ammattikeittiölaitteisiin keskittyvä huolto- ja projektiyhtiö MV-Jäähdytys on sopinut yrityskaupasta hämeenlinnalaisen Talotekniikka Hilen kanssa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “MV-Jäähdytys teki yrityskaupat”