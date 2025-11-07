Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Siltojen analyysimenetelmää kehittävälle yritykselle iso apuraha – perusteluissa innovaatiota kuvattiin vaikuttavaksi

Uudessa siltojen käyttäytymisen analysointimenetelmässä hyödynnetään tarkkaa kolmiulotteista mittausta ja muita monitorointimenetelmiä raskaiden kuormitusten aikana.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 7. marraskuuta 2025, 11:00
Palkinto jaettiin Tampereella järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa. Palkinnon vastaanotti Heikki Lilja Consultingin toimitusjohtaja ja perustaja Heikki Lilja (vas.). Palkinnon luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Petri Virta.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö on myöntänyt vuoden 2025 25 000 euron apurahan Heikki Lilja Consultingille.

