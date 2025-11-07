Siltojen analyysimenetelmää kehittävälle yritykselle iso apuraha – perusteluissa innovaatiota kuvattiin vaikuttavaksi
Uudessa siltojen käyttäytymisen analysointimenetelmässä hyödynnetään tarkkaa kolmiulotteista mittausta ja muita monitorointimenetelmiä raskaiden kuormitusten aikana.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö on myöntänyt vuoden 2025 25 000 euron apurahan Heikki Lilja Consultingille.
