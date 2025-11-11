Turku uusii päiväkoteja kovalla kädellä – Viiden kohteen kilpailu ratkesi
Turun kaupungin päiväkotiuudistushankkeessa rakennetaan yhteensä 22 uutta päiväkotia, joissa tulee olemaan tilat lähes 3000 lapselle.
Kiinteistösijoittaja Urban Partners (entinen Nrep) ja rakennusliike Lapti voittivat Turun kaupungin järjestämän kilpailutuksen uusista päiväkotikiinteistöistä. Kokonaisuus koskee viittä päiväkotia, jotka tarjoavat yli 700 varhaiskasvatuspaikkaa.
