Huoneistotietojärjestelmä avautui myös oto-isännöitsijöille Verkkopalveluun on kirjattava kesäkuun loppuun mennessä myös taloyhtiön ja huoneiston omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset.

Isännöintiala, pankit ja Maanmittauslaitos ovat viime kesästä lähtien täydentäneet Maanmittauslaitoksen ylläpitämää huoneistotietojärjestelmää myös taloyhtiöiden remontti- ja lainatiedoilla. Joulukuun alusta lukien verkkopalvelu on auki myös niille taloyhtiöille ja omatoimi-isännöitsijöille, joilla ei ole isännöintijärjestelmää.