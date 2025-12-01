Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Huoneistotietojärjestelmä avautui myös oto-isännöitsijöille

Verkkopalveluun on kirjattava kesäkuun loppuun mennessä myös  taloyhtiön ja huoneiston omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 1. joulukuuta 2025, 9:41
Pienissä taloyhtiöissä, korkeintaan viiden asunnon yhtiöissä laina- ja remonttitietojen ilmoittaminen on edelleen vapaaehtoista. Kuva: Emilia Kangasluoma

Isännöintiala, pankit ja Maanmittauslaitos ovat viime kesästä lähtien täydentäneet Maanmittauslaitoksen ylläpitämää huoneistotietojärjestelmää myös taloyhtiöiden remontti- ja lainatiedoilla. Joulukuun alusta lukien verkkopalvelu on auki myös niille taloyhtiöille ja omatoimi-isännöitsijöille, joilla ei ole isännöintijärjestelmää.

