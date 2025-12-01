Huoneistotietojärjestelmä avautui myös oto-isännöitsijöille
Verkkopalveluun on kirjattava kesäkuun loppuun mennessä myös taloyhtiön ja huoneiston omistajien remontit, yhtiölainat ja -vastikkeet sekä kunnossapitotarveselvitykset.
Isännöintiala, pankit ja Maanmittauslaitos ovat viime kesästä lähtien täydentäneet Maanmittauslaitoksen ylläpitämää huoneistotietojärjestelmää myös taloyhtiöiden remontti- ja lainatiedoilla. Joulukuun alusta lukien verkkopalvelu on auki myös niille taloyhtiöille ja omatoimi-isännöitsijöille, joilla ei ole isännöintijärjestelmää.
