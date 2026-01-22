Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Tikkurilan Korppi yhdistää näyttävästi taiteen ja infrastruktuurin

Vantaan Tikkurilan taideteos on myös muun muassa sadekatos ja pysäköintihallin hätäuloskäynti.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 22. tammikuuta 2026, 14:00
Ei kommentteja artikkeliin Tikkurilan Korppi yhdistää näyttävästi taiteen ja infrastruktuurin
Korppi-taideteos sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Valaistuksesta pimeän aikaan haluttiin räväkkä. Kuva: Ramboll Finland

Tummanpuhuva lintu levittää mahtavat siipensä Carl Albert Edelfeltin aukion ylle. Se taivuttaa päätään ja tutkailee maata. Ihmisiäkö se etsii?

