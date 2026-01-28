Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
VTT: Betonirakenteiden uudet sovellukset edellyttävät tutkimustietoa

Lentotuhkan ja masuunikuonan tilalle tarvitaan uusia betonin sideaineratkaisuja.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2026, 9:00
Ei kommentteja artikkeliin VTT: Betonirakenteiden uudet sovellukset edellyttävät tutkimustietoa
VTT:n tutkimusinsinööri Hanna Iitti suorittaa betonin olosuhdetestausta korkeassa lämpötilassa tarkoitusta varten suunnitelluissa autoklaaveissa. Kuva: VTT

Tutkimuslaitos VTT:n mukaan maanalaiset lämpövarastot, merituulivoimapuistot ja ikääntyvä infrastruktuuri asettavat betonirakenteille uusia vaatimuksia, jotka vaativat kohdekohtaista tutkimusta ja betonin pitkäaikaisen käyttäytymisen ennustamista.

