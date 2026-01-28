VTT: Betonirakenteiden uudet sovellukset edellyttävät tutkimustietoa
Lentotuhkan ja masuunikuonan tilalle tarvitaan uusia betonin sideaineratkaisuja.
Tutkimuslaitos VTT:n mukaan maanalaiset lämpövarastot, merituulivoimapuistot ja ikääntyvä infrastruktuuri asettavat betonirakenteille uusia vaatimuksia, jotka vaativat kohdekohtaista tutkimusta ja betonin pitkäaikaisen käyttäytymisen ennustamista.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “VTT: Betonirakenteiden uudet sovellukset edellyttävät tutkimustietoa”