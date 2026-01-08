YIT ostaa rautatiepalveluliiketoimintaa Kauppa vahvistaa YIT:n osaamista rata- ja raiderakentamisessa.

Rakennusyhtiö YIT on sopinut Electric Power Finland oy:n rautatiepalveluliiketoiminnan ostosta. Kaupan myötä henkilöstö, kalusto ja pätevyydet siirtyvät osaksi YIT:n Infra-segmenttiä. Kauppahintaa ei julkisteta.

YIT hakee strategiansa mukaisesti kasvua raideliikenteen infrastruktuurihankkeissa Suomessa. Kauppa on tarkoitus saada päätökseen tammikuun 2026 loppuun mennessä.

”Kauppa on meille strateginen investointi rata- ja raiderakentamisen sekä kunnossapidon osaamiseen. Olemme tehneet Electric Power Finlandin tiimin kanssa yhteistyötä useissa hankkeissa, ja nyt yhdistämme voimamme tarjotaksemme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja alan parasta osaamista hyödyntäen”, YIT:n Infra-segmentin johtaja Aleksi Laine sanoo tiedotteessa.

Electric Power Finland on vuonna 2007 perustettu yritys, joka tarjoaa kokonaisratkaisuja vaativiin sähkörakentamisen ja rautateiden teknisten järjestelmien projekteihin. Yhtiön rautatiepalveluliiketoiminta tuottaa sähkörata- ja turvalaiteprojekteja ja tarjoaa palveluita rata- ja raideliikenneinfraan.

Yhtiöllä on toimipisteet Paimiossa, Turussa, Espoossa ja Oulussa. Electric Power Finlandin liikevaihto vuonna 2024 oli noin 14 miljoonaa euroa.