Työsuojeluhallinto muistuttaa asbestipurkutyön muuttuneesta käytännöstä

Paineilmakäyttöisen hengityssuojaimen käyttö tuli pakolliseksi uuden lain mukana.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 3. helmikuuta 2026, 9:27
Asbestilainsäädäntö ja purkutyön vaatimukset uudistuivat vuoden 2025 lopulla. Kuva: Sami Kero / HS
Uudistuneen asbestilainsäädännön perusteella murenevia asbestimateriaaleja purettaessa on työssä  käytettävä kokonaamarilla varustettua hengityssuojainta, johon hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella, muistuttaa työsuojeluhallinto tiedotteessaan.

Lainsäädäntöuudistus ja sen mukana hengityssuojaimen käyttömääräys tulivat voimaan joulukuun lopulla viime vuonna.

Uusi lainsäädäntö edellyttää, että murenevia asbestimateriaaleja purettaessa työntekijällä on oltava käytössään vaatimustenmukainen paineilmakäyttöinen hengityssuojain, ja paine-ero ympäröiviin tiloihin nähden on oltava osastossa vähintään 10 pascalia.

Murenevalla asbestimateriaalilla tarkoitetaan käsivoimin pölyksi tai hienojakoiseksi murenevaa tai murennettavissa olevaa materiaalia. Murenevina asbestimateriaaleina pidetään tasoituslaastia, putkieristeitä, magnesiamassaa, krokidoliittia ja puhallettua tai ruiskutettua asbestia.

