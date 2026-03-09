Fira rakentaa Oriolan jakelukeskuksen Järvenpäähän – työt käyntiin saman tien
Projektinjohtourakalla on tiukka aikataulu ja jakelukeskuksen on määrä valmistua vuoden 2027 lopussa.
Fira on tehnyt lääketukkuri Oriolan kanssa urakkasopimuksen uuden jakelukeskuksen rakentamisesta Järvenpäähän. Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana ja rakennukselle haetaan vähintään Breeam Excellent -tasoa.
