Hyvinkäälle kaavaillaan uutta yritysaluetta

Alueen kehitys käynnistyy vaiheittain, ja sinne on mahdollista rakentaa noin miljoona kerrosneliömetriä toimitiloja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
13. maaliskuuta 2026
Hyvinkäälle asemakaavoitetaan uutta, yli 300 hehtaarin yritysaluetta nimeltään Well Business Park. Alueen kehitys käynnistyy vaiheittain, ja sinne on mahdollista rakentaa noin miljoona kerrosneliömetriä toimitiloja.

