Marjosola vaihtaa YIT:n Hartelaan – pestinä talousjohtaja

Jaakko Marjosolan aiempaan työhistoriaan kuuluu muun muassa pesti Bonava Suomen talousjohtajana sekä useita talouden- ja liiketoiminnan ohjauksen tehtäviä NCC:ssä, Microsoftissa ja Nokiassa. Nyt urakkana on viedä Hartelaa hallitulle kasvu-uralle.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 30. maaliskuuta 2026, 12:50
Jaakko Marjosolan vastuulle tulevat Hartela-konsernin talouteen, rahoitukseen, hallintoon, juridiikkaan ja henkilöstöhallintoon liittyvät toiminnot sekä yhtiön strategisen kehityksen ja kasvun tukeminen.

Hartela on nimittänyt yhtiön uudeksi talousjohtajaksi KTM Jaakko Marjosolan. Hän siirtyy Hartelaan YIT:stä, jossa hän on vastannut business controlling -toiminnosta ja konsernistrategian kehitystyöstä.

