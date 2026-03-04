Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Metropolian lvi-inssistä tuli Maaskolan mies

Insinööritoimisto Leo Maaskola sai hiljattain uuden luotsin yhtiön rakennuttamisosastolle. Pestiin valikoitui talotekniikan insinööri Dennis Murto, joka siirtyi tehtävään Swecosta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 4. maaliskuuta 2026, 14:00
Dennis Murto vaihtoi Swecon Maaskolaan. Kuva: Joona Laurikainen

Yritys oli ennestään tuttu ja hyvämaineinen. Se on riittävän iso vaativiin hankkeisiin ja samalla tarpeeksi pieni siihen, että jokainen työntekijä näkee päivittäin oman kädenjälkensä. Koen, että minulla on annettavaa moniin asioihin markkinoinnista esihenkilötyöhön.

