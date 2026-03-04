Metropolian lvi-inssistä tuli Maaskolan mies Insinööritoimisto Leo Maaskola sai hiljattain uuden luotsin yhtiön rakennuttamisosastolle. Pestiin valikoitui talotekniikan insinööri Dennis Murto, joka siirtyi tehtävään Swecosta.

Yritys oli ennestään tuttu ja hyvämaineinen. Se on riittävän iso vaativiin hankkeisiin ja samalla tarpeeksi pieni siihen, että jokainen työntekijä näkee päivittäin oman kädenjälkensä. Koen, että minulla on annettavaa moniin asioihin markkinoinnista esihenkilötyöhön.