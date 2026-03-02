Projektipäällikkö hallitsee myös parkettien pyörteet Consti Uudenmaan sähköprojektipäällikkö Niko Keurulainen ahertaa arkisin Laakson yhteissairaalaprojektin parissa, mutta vapaa-aikana mies pyörii tyystin toisenlaisissa ympyröissä.

Kymmenkunta vuotta sitten iskenyt tanssikipinä lennättää kesäisin lavatansseihin ympäri Etelä-Suomea. Talvisaikaan Keurulainen pyörähtelee pääosin tanssikerhojen parketeilla. Repertuaariin kuuluvat perinteisten paritanssien lisäksi muun muassa blues ja argentiinalainen tango. Tuorein tulokas on kizomba.

”Sitä olen treenannut vasta vuodenvaihteesta lähtien, joten tekemistä riittää vielä”, Keurulainen tunnustaa.

Paritanssien ensimmäiset askelkuviot hän otti viime vuosikymmenen puolivälissä.

”Äiti harrasti tanssimista ja kannusti minuakin kursseille. Niinpä sitten päädyin hämäläisen osakunnan tanssikerhoon, jossa aloitettiin perinteiseen tapaan valssilla ja foxilla”, projektipäällikkö muistelee.

Kilometrejä kertyy

Taitojen karttuessa parketti alkoi vetää projektipäällikköä entistä enemmän puoleensa. Tanssikerhossa alkoi kulua useampi ilta viikossa. Viikonloppuisin tanssitaitoja testailtiin osakuntien järjestämissä juhlissa.

”Kesällä mentiin sitten lavatansseihin, lähinnä Paville täällä Helsingissä ja talvisin Ruusulinnaan Nurmijärvelle. Uudellamaalla tanssipaikkoja on nykyisin niukasti, ja useimmiten on lähdettävä Turun tai Hämeenlinnan suuntaan”, Keurulainen sanoo.

Tanssipaikat ja kesälavat ovat harventuneet myös muualla Suomessa. Se tietää harrastajille entistä pidempiä ajomatkoja.

”Kesäisin 100–150 kilometriä on ihan normimatka, mutta moni tulee vielä kauempaa. Lavoilla näkeekin monia tuttuja kasvoja aiemmilta kesiltä”, Keurulainen kertoo.

Osakuntien tanssikerhot vetävät tasaiseen tahtiin uusia nuoria harrastajia. Lavatansseissa he ovat kuitenkin selvä vähemmistö.

”Etelä-Suomen tanssipaikoilla väkeä on opiskelijoista eläkeläisiin, pohjoisemmassa Suomessa tanssijat ovat jo pääosin eläkeläisiä”, Keurulainen kertoo.

Synttärijuhlat tanssin merkeissä

Perinteiset paritanssit ovat lajin harrastajille lähinnä sosiaalista kanssakäymistä ja kuntoliikuntaa. Perustaitojen karttuessa haasteita haetaan hieman vaativammista askelkuvioista ja -rytmeistä.

Näin on käynyt myös Keurulaiselle.

”Esimerkiksi bluesia ja argentiinalaista tangoa on todella mahtavaa tanssia. Jos taustalla vielä soittaa livebändi ja tanssipartnerilla on askeleet hallussa, niin sitten tosiaan mennään”, hän naurahtaa.

Haastatteluhetkellä tammikuun puolivälissä parkettien partaveitsi valmisteli tulevia 34-vuotisjuhliaan, joita oli tarkoitus juhlia Oulunkylän kupeessa olevassa isossa omakotitalossa tanssien merkeissä.

”Kutsuja lähti lähes sata. Katsotaan, kuinka paljon väkeä tulee paikalle”, tanssin ohella myös valokuvausta ja tantraa harrastava Keurulainen pohdiskeli.