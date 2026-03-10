Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Rakentaminen Asunnot

Sipoossa käynnistyy vuokrakerrostalohanke

Rakentaminen on alkanut ja valmistuu ensi vuoden keväällä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. maaliskuuta 2026, 9:20
Havainnekuva. Kuva: Avain asunnot

Avain asunnot on käynnistänyt vuokrakohteen rakentamisen Sipoon Söderkullassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä rakennusliike Tenconin kanssa.

