Infra

Kreate sai metrourakan Ruotsista

Työt käynnistyvät tammikuussa 2026 ja kestävät noin puolitoista vuotta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 7. tammikuuta 2026, 15:20
Kuvituskuva. Kuva: Kreate

Kreate Sverige ja Region Stockholm solmivat vuodenvaihteessa sopimuksen Tukholman uuden metrolinjan ensimmäisen työtunnelin rakentamisesta Älvsjöön. Sopimuksen arvo on 91 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 8,5 miljoonaa euroa, ja se kirjattiin tilauskantaan vuoden 2025.

