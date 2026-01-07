Kreate sai metrourakan Ruotsista
Työt käynnistyvät tammikuussa 2026 ja kestävät noin puolitoista vuotta.
Kreate Sverige ja Region Stockholm solmivat vuodenvaihteessa sopimuksen Tukholman uuden metrolinjan ensimmäisen työtunnelin rakentamisesta Älvsjöön. Sopimuksen arvo on 91 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 8,5 miljoonaa euroa, ja se kirjattiin tilauskantaan vuoden 2025.
