Kreatelle miljoonaurakat Ruotsista – nyt töitä myös pohjoisempaa Uumajasta Kreaten tavoitteena on saavuttaa Ruotsissa 650 miljoonan kruunun vuosiliikevaihto vuoteen 2027 mennessä ja kasvattaa siitä konsernille toinen maantieteellinen tukijalka.

Kreate Sverige on alkuvuodesta voittanut useita uusia urakoita, joiden yhteissumma kohoaa 72 miljoonaan kruunuun eli 6,5 miljoonaan euroon.

Yhtiö on tehnyt jo pitkään yhteistyötä paikallisen Implenia Sverigen kanssa erityisesti maarakentamisessa ja salaojamattojen asentamisessa Keski- ja Etelä-Ruotsissa. Nyt yhteistyö on laajentunut myös Pohjois-Ruotsiin Uumajan alueelle, jossa on tehty sopimus Ersmarkin tunnelin suuakkojen ja muiden betonirakenteiden urakasta.

Sopimus pitää sisällään kolme Ersmarkin tunnelin suuaukkoa sekä neljän väliseinän muotti-, raudoitus- ja valutyöt. Ersmarkin tunneli on osa 270 kilometriä pitkää North Bothnia Line -rautatietä, joka kulkee Uumajan ja Luulajan välillä.

Muut tuoreet urakat ovat Kålgårdin rautatietunnelien urakka Uddevallassa, 2,5 kilometrin viemäritunnelien pohjalaatta- ja betonivuorausurakka Tukholmassa sekä Sicklan metroaseman salaojamattojen ja kiinnityspulttien asennus Tukholman ja Nackan alueella.