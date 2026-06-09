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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Hartela urakoi toimitilaa miehittämättömien ilma-alusten alustoihin erikoistuneelle yritykselle

Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet tontilla Tampereella.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 9. kesäkuuta 2026, 10:48
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Robonic saa uudet toimitilat Tampereen Lahdesjärvelle. Kuva: Laitila Arkkitehdit

Hartela rakentaa Robonicille uudet toimitilat Tampereen Lahdesjärvelle. Rakennus on kooltaan 2 000 neliömetriä, josta puolet on toimistotilaa ja puolet yhtiön valmistamien katapulttien huolto- ja esittelytiloja.

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