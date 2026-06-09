Hartela urakoi toimitilaa miehittämättömien ilma-alusten alustoihin erikoistuneelle yritykselle
Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet tontilla Tampereella.
Hartela rakentaa Robonicille uudet toimitilat Tampereen Lahdesjärvelle. Rakennus on kooltaan 2 000 neliömetriä, josta puolet on toimistotilaa ja puolet yhtiön valmistamien katapulttien huolto- ja esittelytiloja.
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