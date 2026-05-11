Hartelalle allianssiurakka Turusta – monitoimitalon työt käyntiin vielä toukokuun aikana Linnakaupungin monitoimitalon on määrä valmistua syksyllä 2028 ja sinne sijoittuvat Topeliuksen yhtenäiskoulun ja Luolavuoren koulun yläkouluikäiset oppilaat.

Hartela on saanut kehitys- ja suunnitteluvaiheen jälkeen rakennettavakseen Linnakaupungin puurakenteisen monitoimitalon Turusta. Hanke toteutetaan allianssimallilla , jossa Hartelan kumppaneina ovat Turun kaupunki ja Lukkaroinen Arkkitehdit. Rakennuttajana on Kiinteistö oy Turun monitoimitilat.