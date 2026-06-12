Miten yritykset menestyivät viime vuonna – Suurimmat-erillisjulkaisu kertoo rakennusalan tulostiedot Rakennuslehden Suurimmat-tilinpäätösselvitys kertoo noin 250:n rakennusalan yrityksen tulostiedot viime vuodelta. Tulostiedoista selviää, miten yritykset pärjäsivät kolmatta vuotta jatkuneessa heikossa suhdannetilanteessa.

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Rakennuslehti kokosi jälleen rakennusalan suurimpien yritysten tilinpäätöstiedot myös verkkoon. Eri rakentamisen toimialojen Suurimmat-tilinpäätösselvitykset ilmestyvät paperilehdessä touko-kesäkuussa, ja nyt noin 250:n rakennusalan yrityksen tiedot ja analyysit ovat myös verkkolehdessä.

Julkaisuun on koottu kaikki toimiala-analyysit ja yritysesittelyt. Mukana ovat rakennusalan kaikki tärkeimmät toimialat ja mielenkiintoisia yritysjuttuja, joissa kerrotaan, miten viime vuosi rakentamisessa Suomessa meni.

Suurimmat-työkalussa voi puolestaan kätevästi katsoa yhtiöiden tulostietoja usealta vuodelta ja myös vertailla yrityksiä keskenään esimerkiksi havainnollisen grafiikan avulla. Rakennuslehden työkalussa on nyt kerättynä tulostietoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Työkaluun pääset tästä: Suurimmat työkalu

Paperilehdessä ilmestyneitä juttuja voi tarkastella näköislehdissä: Rakennuslehden näköislehtien arkisto

Suurimmat -erillisjulkaisuun pääset tästä: Suurimmat 2025