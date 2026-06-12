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Kategoriat Suurimmat 2025 Rakentaminen Suhdanne

Miten yritykset menestyivät viime vuonna – Suurimmat-erillisjulkaisu kertoo rakennusalan tulostiedot

Rakennuslehden Suurimmat-tilinpäätösselvitys kertoo noin 250:n rakennusalan yrityksen tulostiedot viime vuodelta. Tulostiedoista selviää, miten yritykset pärjäsivät kolmatta vuotta jatkuneessa heikossa suhdannetilanteessa.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 6:30
Ei kommentteja artikkeliin Miten yritykset menestyivät viime vuonna – Suurimmat-erillisjulkaisu kertoo rakennusalan tulostiedot
Datakeskukset työllistivät rakentajia viime vuonna. Kuva: KALLE KOPONEN HS
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Rakennuslehti kokosi jälleen rakennusalan suurimpien yritysten tilinpäätöstiedot myös verkkoon. Eri rakentamisen toimialojen Suurimmat-tilinpäätösselvitykset ilmestyvät paperilehdessä touko-kesäkuussa, ja nyt noin 250:n rakennusalan yrityksen tiedot ja analyysit ovat myös verkkolehdessä.

Julkaisuun on koottu kaikki toimiala-analyysit ja yritysesittelyt. Mukana ovat rakennusalan kaikki tärkeimmät toimialat ja mielenkiintoisia yritysjuttuja, joissa kerrotaan, miten viime vuosi rakentamisessa Suomessa meni.

Suurimmat-työkalussa voi puolestaan kätevästi katsoa yhtiöiden tulostietoja usealta vuodelta ja myös vertailla yrityksiä keskenään esimerkiksi havainnollisen grafiikan avulla. Rakennuslehden työkalussa on nyt kerättynä tulostietoja viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Työkaluun pääset tästä: Suurimmat työkalu 

Paperilehdessä ilmestyneitä juttuja voi tarkastella näköislehdissä: Rakennuslehden näköislehtien arkisto 

Suurimmat -erillisjulkaisuun pääset tästä:  Suurimmat 2025

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