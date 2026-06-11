Infrarakentajat kipuavat joukolla kohti suurimpien rakennusliikkeiden kärkipäätä
Suurten ja keskisuurten rakennusliikkeiden liikevaihdot olivat infrarakentajien johdolla keskimäärin kasvussa viime vuonna. Myös yhtiöiden kannattavuus kohosi jo takavuosien paremman suhdanteen aikaiselle tasolle.
Vaikka rakentamista monta vuotta vaivannut heikko suhdanne ei ole vielä oleellisesti kohentunut, Rakennuslehden Suurimmat-selvityksessä mukana olleiden rakennusliikkeiden luvuissa oli jo havaittavissa positiivista kehitystä viime vuonna.
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