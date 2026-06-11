Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Suurimmat 2025 Infra Rakentaminen Talous

Infrarakentajat kipuavat joukolla kohti suurimpien rakennusliikkeiden kärkipäätä

Suurten ja keskisuurten rakennusliikkeiden liikevaihdot olivat infrarakentajien johdolla keskimäärin kasvussa viime vuonna. Myös yhtiöiden kannattavuus kohosi jo takavuosien paremman suhdanteen aikaiselle tasolle.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. kesäkuuta 2026, 22:29
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Infrarakentajat kipuavat joukolla kohti suurimpien rakennusliikkeiden kärkipäätä
Destia valmisteli Haistilan rautatiesillan siirtoa Ulvilassa viime syksynä. Destia kasvoi viime vuonna 25 prosenttia ja kipusi samalla suurimpien rakennusliikkeiden taulukossa kolme sijaa ylöspäin kuudenneksi. Destia ei ranskalaisen Colasin omistuksessa enää kerro kannattavuuslukujaan. Kuva: Heikki Westergård

Vaikka rakentamista monta vuotta vaivannut heikko suhdanne ei ole vielä oleellisesti kohentunut, Rakennuslehden Suurimmat-selvityksessä mukana olleiden rakennusliikkeiden luvuissa oli jo havaittavissa positiivista kehitystä viime vuonna.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Infrarakentajat kipuavat joukolla kohti suurimpien rakennusliikkeiden kärkipäätä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset