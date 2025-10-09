Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
NCC sai lähes 160 miljoonan euron urakan

Hankkeen rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2025–2029.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2025, 8:32
Havainnekuva OYSin C-rakennuksesta.

NCC ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ovat allekirjoittaneet sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman toisen vaiheen C-rakennuksen toteutuksesta.

