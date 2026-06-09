Sitowise myy Ruotsin tytäryhtiönsä
Sitowisellä on ollut pitkään vaikeaa Ruotsin markkinoilla.
Sitowise Group oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ruotsin tytäryhtiönsä Sitowise Sverige ab:n koko osakekannan myynnistä Swecolle. Myytävä liiketoiminta tarjoaa teknisen konsultoinnin palveluja Ruotsissa keskittyen rakennesuunnitteluun ja talotekniikkasuunnitteluun, liike- ja asuinrakennuksiin, infrasuunnitteluun sekä projektinjohtoon.
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