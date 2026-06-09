Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Talous Suunnittelu Uutiset

Sitowise myy Ruotsin tytäryhtiönsä

Sitowisellä on ollut pitkään vaikeaa Ruotsin markkinoilla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 9. kesäkuuta 2026, 9:15
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sitowise myy Ruotsin tytäryhtiönsä
Kuvassa Sitowisen teknisen konsultoinnin johtaja Jannis Mikkola (vas.), toimitusjohtaja Anna Wäck ja hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara. Mikkola toimii vt. toimitusjohtajana. Kuva: Sitowise

Sitowise Group oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ruotsin tytäryhtiönsä Sitowise Sverige ab:n koko osakekannan myynnistä Swecolle. Myytävä liiketoiminta tarjoaa teknisen konsultoinnin palveluja Ruotsissa keskittyen rakennesuunnitteluun ja talotekniikkasuunnitteluun, liike- ja asuinrakennuksiin, infrasuunnitteluun sekä projektinjohtoon.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sitowise myy Ruotsin tytäryhtiönsä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset