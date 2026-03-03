Sitowise vauhdittaa uusien sektoreidensa kasvua – ”Myynti on tärkeä painopistealue” Yhtiö hamuaa kasvua uusilla sektoreilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi datakeskuksia.

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Sitowise veti omat johtopäätöksensä, kun rakennusalan odotettu nousu ei taaskaan koittanut. Toimitusjohtaja Anna Wäck sanoo, että yritys hakee määrätietoisesti kasvua sieltä, missä sitä on.