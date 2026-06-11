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Kategoriat Suunnittelu Kiinteistöt Uutiset

Turun musiikkitalon rakennesuunnittelijalle kansainvälistä tunnustusta – ”Fuuga edustaa vaativimpia hankkeita, joita insinööri voi urallaan kohdata”

EFCA:n kilpailun loppukilpailussa oli tänä vuonna mukana 19 ehdokasta seitsemästä maasta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. kesäkuuta 2026, 13:30
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Ei kommentteja artikkeliin Turun musiikkitalon rakennesuunnittelijalle kansainvälistä tunnustusta – ”Fuuga edustaa vaativimpia hankkeita, joita insinööri voi urallaan kohdata”
Anastasiia Evstratova on rakennesuunnittelijana Turun Fuugassa. Kuva: A-Insinöörit

Turun musiikkitalo Fuugan rakennesuunnittelija Anastasiia Evstratova on palkittu parhaasta projektiesittelystä kansainvälisessä suunnittelu- ja konsulttialan kilpailussa. EFCA Future Leaders -kilpailun tunnustukset alan nuorille suunnannäyttäjille jaettiin Istanbulissa viime viikolla.

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