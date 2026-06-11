Turun musiikkitalon rakennesuunnittelijalle kansainvälistä tunnustusta – ”Fuuga edustaa vaativimpia hankkeita, joita insinööri voi urallaan kohdata”
EFCA:n kilpailun loppukilpailussa oli tänä vuonna mukana 19 ehdokasta seitsemästä maasta.
Turun musiikkitalo Fuugan rakennesuunnittelija Anastasiia Evstratova on palkittu parhaasta projektiesittelystä kansainvälisessä suunnittelu- ja konsulttialan kilpailussa. EFCA Future Leaders -kilpailun tunnustukset alan nuorille suunnannäyttäjille jaettiin Istanbulissa viime viikolla.
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