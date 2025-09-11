Maailmanluokan musiikkitaloa rakentamassa Turkuun rakennetaan parhaillaan musiikkitalo Fuugaa, jossa tilaajan eli Turun kaupungin tavoitteena on korkeatasoinen arkkitehtuuri ja maailmanluokan akustiikka.

Vaativaa hanketta varten on koottu allianssi, jossa ovat mukana hanketta johtavan Hartela Länsi Suomen lisäksi Turun kaupunki, PES-Arkkitehdit ja WSP Finland.

Hankkeessa riittää haasteita lähtien aina arkkitehtuurista, tilojen kaarevista muodoista ja pääjulkisivun muodosta, jotka ovat haastaneet sekä rakennesuunnittelua että työn toteutusta. Lisäksi kovat vaatimukset tilojen akustiikan suhteen, box-in-box-rakenteet sekä rungon akustiset liikuntasaumat haastavat suunnittelua ja tekijäänsä.

Akustiikan merkitystä onkin pitänyt painottaa viimeiseen tekijään, ruuviin ja johtoon saakka. Jo sali itsessään on iso, puinen soitin. Se on muodoltaan ”kenkälaatikko”, jossa yleisö asettuu orkesterin ympärille.

Lue lisää: ”Toleranssit ovat rakenteissa pieniä” – Turun musiikkitalon akustiikka vaatii rakentajalta mittatarkkaa toteutusta

Talotekniikka kokonaisuudessaan niin äänitasovaatimuksineen kuin toteutuksineenkin näin monimuotoisessa rakennuksessa vaatii erityistä osaamista. Talotekniikkaurakka on toteutettu projektinjohtourakkatyyppisesti. Tateurakoitsijana toimivan Aren integrointi hankkeeseen jo kehitysvaiheessa osoittautuikin viisaaksi ratkaisuksi, koska sen ansiosta moni ongelma pystyttiin ratkaisemaan jo etukäteen.

Allianssin projektipäällikkö Juha Kartastenpään mukaan keskeisiä onnistumisia maailmanluokan kärkeä tavoittelevassa hankkeessa ovat juuri arkkitehtuurin ja akustiikan hallinta sekä itse työmaan johtaminen.

Hartelan talotekniikka-asiantuntija Ville Ankelo painottaa myös olosuhdehallintaa niin rakennuksen itsensä kuin siellä olevien ja sinne tuotavien arvokkaiden instrumenttien vuoksi. Tarkka olosuhdehallinta on kuitenkin energiasyöppö, johon ratkaisuksi on valittu palvelumallilla toteutettu energiankierrätysjärjestelmä, joka ottaa hukkaenergian talteen.

Musiikkitalo Fuuga Päätoteuttaja Hartela Länsi-Suomi

Tilaaja Turun kaupunki

Urakkamuoto Allianssi

Akustiikka Akukon ja Kahle Acoustics -yhteenliittymä

LVIS-suunnittelu Rejlers

Talotekniikkaurakointi Are

Salin puutyöt Raision Puusepät

Työmaan laajuus 15200 m2 / 93300 m3

Aikataulu Rakentamisen osalta 9/2023 – loppusyksy 2026

Ensikonsertti on loppuvuodesta 2026, kun salit ja muut tilat on säädetty akustisesti.

”Lisäksi on tärkeää, että kaikki tekijät ja suunnittelijat ovat lähellä toisiaan. Kun työmaalla on samaan aikaan 120–130 työntekijää, on ratkaisut saatava nopeasti, ja allianssimalli antaa tähän hyvät mahdollisuudet”, työpäällikkö Veli-Pekka Toivonen korostaa.

”Ja jokainen työntekijä on tällöin tilaajalle arvoa tuottava”, vastaava työnjohtaja Sami Nurmi täydentää.

Lähtökohtana hankkeen johtamiselle on Kartastenpään mukaan hankkeen jako kolmeen eri vaiheeseen: hankesuunnitteluun, toteutussuunnitteluun ja toteutukseen. Kehitysvaiheen aikana aktiivinen big room -toiminta auttoi kirkastamaan hankkeen tavoitteet ja loi yhteiset toimintatavat koko hankkeelle.