Länsiratikoiden rakentaminen etenee Helsingissä – Pitäjänmäentie sulkeutuu kuukausiksi Haagan ympyrän alue muuttuu merkittävästi Länsiratikat-projektin rakentamisen myötä.

Kuuntele juttu

Pitäjänmäentie suljetaan liikenteeltä Haagan liikenneympyrän ja Vanhan viertotien väliseltä osuudelta maanantaina 10.8. Pitäjänmäentien sulku kestää vuoden 2026 loppuun asti.

Sulun aikana Pitäjänmäentiellä uusitaan kunnallistekniikkaa ja rakennetaan uutta Länsiympyrää.

Nykyinen Haagan liikenneympyrän alue laajenee tulevaisuudessa Länsiympyräksi, ja Länsiratikat toteuttaa katulinjauksen muutostyöt.

Lue lisää: Helsingin seuraavan pikaraitiotiehankkeen kehitysvaihe käyntiin – Valmistelevia töitä tehdään jo tänä kesänä

Mittavat muutostyöt toteutetaan noin neljä kuukautta kestävän sulun aikana. Täysin suljettuna katualueen työt pystytään tekemään merkittävästi nopeammin kuin väylän ollessa osittain auki.

Rakentamistöiden keston lyhentämisestä kadun sulkemisella on saatu positiivista kokemusta aiemmilta raitiotiehankkeilta.

Vanhan viertotien ja Huopalahdentien risteysalueelle tehdään väliaikainen liikenneympyrä, joka sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä Pitäjänmäentien sulun ajan. Väliaikainen liikenneympyrä otetaan käyttöön maanantaina 10.8. Ennen tätä Vanhan viertotien ja Huopalahdentien risteysalueella tehdään liikenneympyrän edellyttämiä muutostöitä, kuten asfaltointitöitä ja kaistamuutoksia.

Merkittävä muutos etenee

Haagan ympyrän alue muuttuu merkittävästi Länsiratikat-projektin rakentamisen myötä. Nykyisen Haagan ympyrän pinta-ala laajenee ja sen sisäpuolelle rakentuu tilaa tulevalle Länsi-Haagan aukiolle.

Lue lisää: Pääkaupunkiseudulla tehdään kahden miljardin edestä raitiotietä – ”Kaupungin kehittyminen ei ole pysähtymässä”

Nykyisin jo liikennöivä pikaraitiolinja 15 ja Länsiratikoiden pikaratikkalinja 14 tulevat kohtaamaan aukiolla, mikä mahdollistaa sujuvan vaihdon eri pikaratikkalinjojen välillä.

Tulevaisuuden Länsiympyrä on edelleen merkittävä liikenteen solmukohta Helsingissä. Nykyiseen Haagan ympyrään verrattuna alue muuttuu autoliikenteen kiertoliittymästä korttelimaiseksi alueeksi, jossa autoliikenne, joukkoliikenne ja jalankulku ovat samassa tasossa.

Länsiratikat ensimmäinen vaihe

Infraohjelma Helsinki on kolmen projektin kokonaisuus, jossa suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuuden kaupunkiympäristöä Länsi-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin sekä läntisen kantakaupungin alueilla.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan Länsiratikat-projekti. Sen toteutus käynnistyi toukokuun lopulla.

Lue lisää: Helsingin seuraava raitiotiehanke siirtyi toteutusvaiheeseen

Optiona suunnitellaan ja toteutetaan myös Länsisataman pikaraitiotie – ja Viikin–Malmin pikaraitiotie -projektit, jos kaupunginvaltuusto tekee näistä päätökset vuosien 2025–2026 aikana.