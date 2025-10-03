Pääkaupunkiseudulla tehdään kahden miljardin edestä raitiotietä – ”Kaupungin kehittyminen ei ole pysähtymässä”
Pääkaupunkiseudun isot raitiotiehankkeet on suunniteltu vuosiksi eteenpäin. Niiden volyymi on valtava.
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteellä on tekeillä tai suunnitteilla yli kahden miljardin euron arvosta uusia investointeja liikenneinfraan. Pisimmällä suurhankkeista ollaan Kruunusillat-raitiotiessä, jolla koeajot ovat jo alkaneet.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Pääkaupunkiseudulla tehdään kahden miljardin edestä raitiotietä – ”Kaupungin kehittyminen ei ole pysähtymässä””