Helsinki suunnittelee neljän kaupunginosan risteyksen uusiksi – mahdollistaa uuden raitiotien toteuttamisen Uudistuksessa muutettaisiin myös kortteli asuinkäyttöön.

Helsingin Hämeentien, Hermannin rantatien ja Kustaa Vaasan tien liittymäalueella käynnistyy asemakaavan muutos. Hämeentullin suunnitelma mahdollistaa Viikin-Malmin raitiotien toteuttamisen ja parantaa pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita. Samalla selvitetään suunnittelualueella sijaitsevan korttelin muuttamista asuinkäyttöön.

Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan kaupunginosien rajapisteellä sijaitseva Hämeentien silta liittymineen on merkittävä saapumispiste Helsingin kantakaupunkiin Lahdenväylältä tultaessa.

Silta on teknisen käyttöikänsä päässä. Kaupunki suunnittelee sillan korvaamista uudella liikenneratkaisulla, jossa katu kulkisi jatkossa maan tasossa Hämeentietä pitkin ja Kustaa Vaasan tieltä Hermannin rantatielle rakennettaisiin uusi silta moottoriajoneuvoliikenteelle.

Autoliikenne ohjattaisiin suurelta osin jatkossa Hermannin rantatien ja tulevan Sörnäistentunnelin suuntaan.

Kaupungin mukaan uusi liikenneratkaisu sujuvoittaisi autojen turvallista kulkua tunnelista pois. Suunnitelma mahdollistaa myös Viikin-Malmin raitiotien toteuttamisen sekä uudet raideyhteydet Kustaa Vaasan tieltä Vallilanlaakson ja Kalasataman suuntiin, mikä entisestään vahvistaa alueen merkitystä joukkoliikenteen solmukohtana.

Hämeentien ja Haukilahdenkadun risteyksessä sijaitsevaa korttelia on tarkoitus kehittää yhtä aikaa liikennehankkeen kanssa. Kortteli on viimeinen säilynyt osa laajempaa vanhan Hermannin asuinalueen ja Kyläsaaren välille sijoittunutta teollisuusaluetta. Korttelissa on nykyään pienteollisuus- ja toimitilarakennuksia.

Uusien raideinvestointien myötä kortteli tulee tulevaisuudessa sijaitsemaan merkittävässä raideliikenteen solmukohdassa ja laadukkaiden pyöräyhteyksien varrella, minkä vuoksi kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellaan korttelin maankäytön tehostamista ja sen muuttamista asuinkäyttöön.

Kun suunnittelu etenee, valmistellaan kaavaehdotus, joka esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta syksyllä 2026.