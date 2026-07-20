SRV reagoi Garden Helsinki -kohuun: Yhtiö ei ole ollut osapuoli hankkeen poliittisen päätöksenteon edistämisissä Garden Helsinki on suunnitteilla oleva areenahanke.

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SRV on lähettänyt tiedotteen Garden Helsinki – hankkeeseen liittyen selventääkseen rooliaan ja toimintaperiaatteitaan.

Viime viikkojen aikana käydyssä julkisessa keskustelussa SRV Yhtiöt oyj on mainittu Garden Helsinki -hankkeen yhteydessä.

Tiedotteen mukaan SRV Yhtiöt on pörssiyhtiö, jonka Code of Conduct -ohjeistuksessa todetaan, että yhtiön varoja, resursseja tai tiloja ei käytetä poliittiseen yhteistyöhön. Tästä johdetun sisäisen toimintaohjeen mukaisesti SRV ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tue poliittisia liikkeitä tai ehdokkaita.

SRV Yhtiöiden rooli Helsinki Garden -hankkeessa on toimia rakentamisen kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, jos hanke siirtyy toteutusvaiheeseen ja yhtiön kanssa solmitaan urakkasopimus.

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Yhtiö ei ole Garden Helsinki -hankkeessa kiinteistökehittäjän tai rakennuttajan roolissa, eikä se ole ollut osapuoli hankkeen poliittisen päätöksenteon edistämisissä.