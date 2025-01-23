Iso rakentaja mukaan Garden Helsinki -hankkeeseen Hanke etenee kehitysvaiheeseen. Tavoite on aloittaa rakentaminen ensi vuonna.

SRV ja Garden Helsinki -hankkeen kehityksestä vastaava Projekti GH oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen monitoimiareenan ja siihen liittyvien hotellin, toimiston, pysäköintilaitoksen ja asuinrakennusten kehittämisestä Helsingin Töölöön. Osapuolten tavoitteena on kehitysvaiheen jälkeen sopia hankkeen toteutusvaiheesta, mikäli aloitusedellytykset toteutuvat.