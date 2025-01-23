Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Iso rakentaja mukaan Garden Helsinki -hankkeeseen

Hanke etenee kehitysvaiheeseen. Tavoite on aloittaa rakentaminen ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 23. tammikuuta 2025, 12:31
Garden Helsinki Reijolankadulta katsottuna. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M

SRV ja Garden Helsinki -hankkeen kehityksestä vastaava Projekti GH oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen monitoimiareenan ja siihen liittyvien hotellin, toimiston, pysäköintilaitoksen ja asuinrakennusten kehittämisestä Helsingin Töölöön. Osapuolten tavoitteena on kehitysvaiheen jälkeen sopia hankkeen toteutusvaiheesta, mikäli aloitusedellytykset toteutuvat.

