RIA kutsuu työpaikkatalkoisiin – opiskelijoille tarjottava kesä- ja harjoittelupaikkoja
Viime vuoden kyselyssä neljännes vastaajista ei tehnyt opintoihin liittyvää harjoittelua ja noin 11 prosenttia teki harjoittelunsa ilman palkkaa. Tänä vuonna kyselyyn vastanneista opiskelijoista 29 prosenttia ei ole saanut harjoittelupaikkaa.
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA patistaa rakennus-, suunnittelu- ja konsulttiyrityksiä palkkaamaan opiskelijoita kesätöihin tai harjoitteluun.
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