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Kategoriat Koulutus ja tutkimus Uutiset

RIA kutsuu työpaikkatalkoisiin – opiskelijoille tarjottava kesä- ja harjoittelupaikkoja

Viime vuoden kyselyssä neljännes vastaajista ei tehnyt opintoihin liittyvää harjoittelua ja noin 11 prosenttia teki harjoittelunsa ilman palkkaa. Tänä vuonna kyselyyn vastanneista opiskelijoista 29 prosenttia ei ole saanut harjoittelupaikkaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 19. lokakuuta 2026, 13:06
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RIA saa opiskelijoilta viestiä siitä, ettei harjoittelupaikkoja löydy ja valmistuminen lykkääntyy. Myös kyselyt viime vuosilta kertovat samaa.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA patistaa rakennus-, suunnittelu- ja konsulttiyrityksiä palkkaamaan opiskelijoita kesätöihin tai harjoitteluun.

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