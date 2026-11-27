SRV käynnistää liikuntakeskuksen rakennustyöt Porvoossa
Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavan jäähallin rakennustyöt on käynnistetty maarakennustöillä ja paalutustyöt käynnistyvät tammikuun 2027 alussa.
SRV ja Porvoon kaupunki ovat sopineet käynnistävänsä Kokonniemen liikuntakeskus -hankkeen uudisrakennusprojektin jäähallin toteutuksesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen ensimmäisen toteutusvaiheen investointikustannusten enimmäismäärä on 35 miljoonaa euroa, mistä SRV:n urakan osuus on noin 28 miljoonaa euroa.
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