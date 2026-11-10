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Kategoriat Rakentaminen

Ouluun rakennetaan uusi mielenterveyskuntoutujien palvelukoti

Hirsirakennus valmistuu arviolta joulukuussa 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2026, 13:48
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Havainnekuva. Kuva: Hoivarakentajat
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Hoivarakentajat rakentaa Attendolle uuden mielenterveyskuntoutujien palvelukodin Oulun Sarvikankaalle. Kaksikerroksisessa kodissa on noin 50 asukaspaikkaa ja se valmistuu arviolta joulukuussa 2027.

Uuden kodin asunnot ja yhteiset tilat suunnitellaan mielenterveyskuntoutujien asumisen ja kuntoutuksen tarpeisiin. Se rakennetaan rauhalliseen ja luonnonläheiseen ympäristöön Hiukkavaaran kaupunginosaan nousevalle uudelle alueelle.

Rakennus toteutetaan vähähiilisestä kotimaisesta hirrestä ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelit.

”Attendolla oli selkeä tavoite, jonka ympärille pystyimme suunnittelemaan hankkeen”, Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö Arto Hievanen sanoo tiedotteessa.

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