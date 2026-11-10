Ouluun rakennetaan uusi mielenterveyskuntoutujien palvelukoti
Hirsirakennus valmistuu arviolta joulukuussa 2027.
Hoivarakentajat rakentaa Attendolle uuden mielenterveyskuntoutujien palvelukodin Oulun Sarvikankaalle. Kaksikerroksisessa kodissa on noin 50 asukaspaikkaa ja se valmistuu arviolta joulukuussa 2027.
Uuden kodin asunnot ja yhteiset tilat suunnitellaan mielenterveyskuntoutujien asumisen ja kuntoutuksen tarpeisiin. Se rakennetaan rauhalliseen ja luonnonläheiseen ympäristöön Hiukkavaaran kaupunginosaan nousevalle uudelle alueelle.
Rakennus toteutetaan vähähiilisestä kotimaisesta hirrestä ja sen katolle asennetaan aurinkopaneelit.
”Attendolla oli selkeä tavoite, jonka ympärille pystyimme suunnittelemaan hankkeen”, Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö Arto Hievanen sanoo tiedotteessa.
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