Tampereen asemalle saavutaan kohta kokonaan tunnelissa – Suomessa ei ole koskaan rakennettu yhtä järeästi radan päälle

Oranssiliivinen turvamies antaa äänimerkin, kun juna lähestyy työmaata Jyväskylän radan suunnasta. Jälleen uutta porapaalua aletaan kaivinkoneen kauhan avulla sovittaa paalukoneeseen, joka poraa ne 40 metrin syvyyteen maahan ja kallioon.

Siinä on tukeva pohja tulevaisuuden lätkä-, rokki- ja viihdetähdille sekä heitä katsomaan tuleville yleisömassoille.

Tampereen uudelle nähtävyydelle porataan ja valetaan nyt perustuksia Sorinsillan eteläpuolella työmaalla, jota kiskot halkovat. Työmaa on aiheuttanut rakentaja SRV:n mukaan vain yhden viivytyksen junaliikenteelle, vaikka työmaan läpi menee vuorokaudessa noin 150 junaa. Junien vuoksi työmaa pyörii ajoittain myös öisin ja viikonloppuisin.

Areenahanke numeroina Tuhat uutta asuntoa.

13 000-15 000 katsojan areena, isompi kuin Hartwall-areena.

120 000 neliötä rakennettavaa alaa.

285 hotellihuonetta ja kasino.

Miljoona kävijää vuodessa, 120 tapahtumaa.

Verotuloja kaupungille 13 miljoonaa. Lähde: SRV

Täällä raiteiden tasalla vasta hahmottuu, millaisesta jättiprojektista on kyse Kansi ja Areena -hankkeessa, jossa kiskojen päälle nousee lähivuosina ensin areena ja sitten korkeimmillaan noin satametrinen tornien ryväs. Jo ensi keväänä rakentaminen alkaa kiskojen päälle tulevan betonikannen päällä.

Etelän suunnasta Tampereelle tulleet junamatkustajat ovat jo kuukausia saapuneet asemalle erityistä tuubia pitkin, mutta runsaan vuoden päästä junat jo kulkevat kannen alla. Ja vielä muutama vuosi eteenpäin, niin viimeiset sadat metrit Tampereen asemalle saavutaan ikään kuin tunnelissa.

Tampereella on tänä vuonna tuskailtu lähinnä ratikkatyömaiden haittojen kanssa samalla kun kaupungin toinen jättiprojekti on jäänyt omalle aidatulle alueelleen, jonne ei edes monesta suunnasta näe. Mutta kohta näkee, sillä hanke alkaa nousta pian kiskojen tasolta kohti korkeuksia. Nostureita tulee kuusi.

”Viimeistään vuoden päästä se alkaa näkyä jo kaupunkikuvassa”, sanoo hankejohtaja Henrik Eklund SRV:ltä.

”Tässä rakennetaan uutta kaupunginosaa”

SRV:n työmaatoimistolla voi nähdä tietokoneohjelmalla tehdyn visuaalisen esityksen, jossa kokonaisuus valmistuu kerros kerrokselta samalla kun aikajana juoksee nykyhetkestä eteenpäin 20-luvulle. Kiskojen päälle nousee valtava rakennuskokonaisuus, jollaista ei ole muualla Suomessa. Jo parin vuoden päästä se on pääosin ulkomitoissaan.

”Areenasta puhutaan eniten, mutta tässä rakennetaan oikeasti paljon enemmän, uutta kaupunginosaa. Poikkeavaa tässä on se, että näin mittavasti ei ole radan päälle rakennettu ja radan päällistä tilaa hyödynnetty aiemmin Suomessa”, sanoo Eklund.

Esityksestä näkee, miten radan päällä seisoo valtava sylinterinmuotoinen, torneillaan korkeuksiin kohoava laitos.

Näkee esimerkiksi, miten hotellihuoneet kiertävät kaukaloa jossain korkealla jääpinnan yläpuolella. Sen käytävistä tulee kaartuvat aivan kuin kaukalon reunoista. Osassa hotellihuoneista on parvekeaitio areenaan, joten siellä voi katsoa pelejä, mutta se mahdollistaa myös erilaisten konserttien katsomisen käytännössä omassa hotellihuoneessa.

”Normaalisti halli kaivetaan monttuun ja yleisö tulee sisään halliin korkeussuunnassa sen keskivaiheilta. Nyt kaukalo rakennetaan korkeammalle, kannen tasolle”, sanoo Eklund. Tämä tarkoittaa, että yleisö tulee halliin sisään samalta tasalta kuin jää. Kerrokset avautuvat siitä ylöspäin.

Esityksestä ilmenee myös, että molemmilla tamperelaisilla liigajoukkueilla on omat pukuhuoneensa ja niiden vieressä vierasjoukkueiden huoneet. Kun areena on muussa kuin jääkiekon käytössä, joukkueet käyttävät vieressä olevaa harjoitushallia, joka sijoittuu pääradan ja Jyväskylän radan muodostamaan kolmioon.

Juuri monikäyttöisyys on yksi hankkeen pääideoista. Kasino puolestaan tulee kannen tasolle, myös ravintoloita tulee riittävästi.

Kaksiosainen hanke

Hanke voidaan jakaa kahteen osaan. Nyt rakennetaan Sorinsillan eteläpuolista aluetta, johon tulee areenan lisäksi esimerkiksi hotelli, kasino ja tornitaloja, joista korkeimmat ovat 17-kerroksisia. Tämän kokonaisuuden on määrä valmistua 2021, mikä on sattumoisin myös sama vuosi, jolloin ratikan on määrä aloittaa liikennöinti. Seuraavana vuonna Suomessa pelataan jääkiekon MM-kisat.

Kakkosvaiheessa aletaan rakentaa kannen päälle sillan pohjoispuolella eli rautatieaseman puolella varsinaisia isoja torneja, joista korkein on 30-kerroksinen eli noin satametrinen. Tämä osa valmistunee 2025 ja viimeistään silloin muuttaa melkoisella tavalla keskustan näkymiä.

Keskustan korkein torni on vielä nykyään Torni-hotelli, 88 metriä. Näiden kahden korkeusvertailussa pitää huomioida myös se, että uusien tornien alla on jo valmiiksi kymmenen metriä kantta ja kiskoja.