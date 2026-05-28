KSBR:lle sopimus kahden akkuenergiavaraston rakentamisesta KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne oy) ja Wood & Company ovat allekirjoittaneet sopimuksen akkuenergiavarastojen rakentamisesta Laukaaseen ja Äänekoskelle.

Uusiutuvaan energiaan erikoistunut Winda Energy on hankkeen kehittäjä ja rakennuttaja. KSBR toimii molempien kohteiden pääurakoitsijana ja vastaa kaikista infra- ja sähkötöistä sekä sähköasemien ja päämuuntajien toimituksista.

Laukaan akkuenergiavarasto on kooltaan 45 megawattia/90 megawattituntia. Äänekoskelle nousee 30 megawatin/60 megawattitunnin kokoluokan energiavarasto. Toimitukset sisältävät akkukontit, muuntamot sekä sähköasemat.

Suunnittelutyöt ovat käynnistyneet välittömästi ja maanrakennustyöt alueilla alkavat alkukesän aikana. Sähköistysten vuoro on kevättalvella 2027.

”Meidän osaltamme viimeistelytyöt ovat tehtyinä alkukesällä 2027”, KSBR:n projektipäällikkö Janne Somero laskee.

Olemme tehneet yhteistyötä Windan kanssa jo vuosien ajan ja toteuttaneet heille useita hankkeita”, KSBR:n energia- ja infra-alan toimialajohtaja Janne Kananen toteaa.

KSBR:lla on tuoreimman sopimuksen jälkeen työn alla jo neljä akkuenergiavarastohanketta. Laukaan ja Äänekosken lisäksi varastot valmistuvat Kauhavalle ja Soiniin.

”Suomessa uusiutuvan energian määrä sähkön kokonaistuotannosta on merkittävä. Taajuusreserviä tarvitaan tasapainottamaan sähköverkkoamme. Taajuusreservimarkkinasta johtuen akkuvarastohankkeita tehdään tällä hetkellä todella vilkkaasti kysynnän kasvaessa”, Kananen kertoo.

KSBR toteuttaa akkuenergiavarastohankkeet pääosin omalla maanrakennuskapasiteetilla ja henkilöstöllä, mikä mahdollistaa töiden käynnistämisen rivakasti.

”Yhteistyö KSBR:n tiimin kanssa hankkeen valmisteluvaiheessa oli erittäin toimivaa ja saimme projektit nopealla aikataululla käyntiin, Winda Energyn tekninen johtaja Iko Järnberg toteaa. ”Paikallinen asiantuntemus on ratkaisevan tärkeää hankkeiden onnistuneelle toteutukselle.”