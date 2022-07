Espoon toinen perhekeskus rakennetaan Niittykumpuun

Tulevan Niittykummun perhekeskuksen tilat sijaitsevat Länsiväylän ja Niittykummun metroaseman välissä, joten sinne on on hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Perhekeskukseen muuttaa Tapiolan neuvola, lasten kuntoutuspalvelut, perheneuvola, perhesosiaalityö, lastenpsykiatrinen yksikkö ja lastensuojelu.

Kyseessä on Espoon toinen perhekeskus. Ensimmäinen perhekeskus kokoaa jo Espoon keskuksen lapsiperheiden palvelut samaan rakennukseen. Niittykummun perhekeskuksesta tulee noin 190 henkilön työpaikka.

”Perhekeskustoimintaa kehitetään koko Espoon ja Länsi-Uudenmaan alueella. Niissä perheet voivat saada entistä kattavammin palveluita, kun taas henkilöstölle voimme tarjota paremmat tilat moniammatilliseen työskentelyyn”, sanoo Espoon perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström.

Niittykummun perhekeskuksen rakennus peruskorjataan ja sisääntuloon rakennetaan uusi moderni aulatila. Perhekeskuksen tilat sijat rakennuksen 2. kerroksessa.

Kohteen kehittäjänä toimii HGR Property Partners Oy, jonka kanssa kiinteistöön on tehty 15 vuoden vuokrasopimus. Mukana suunnittelussa on arkkitehtitoimisto PES-Arkkitehdit Oy ja urakoitsijana toimii NCC. Tavoitteena on perhekeskuksen käyttöönotto syksyllä 2023.

”On hienoa päästä toteuttamaan perhekeskukseen lapsille, perheille ja työntekijöille viihtyisät ja turvalliset tilat. Tiloihin suunnitellaan erikokoisia vastaanotto- ja ryhmätyötiloja sekä valoisat yleiset tilat puutarhanäkymillä. Kohteen suunnittelussa hyödynnetään myös Espoon Keskuksen perhekeskuksesta saatuja kokemuksia, jotta lopputuloksena saadaan aikaiseksi parhaat mahdolliset tilat niiden käyttäjille”, toteaa HGR Property Partners Oy:n kiinteistökehitysjohtaja Ilkka Mäkelä.