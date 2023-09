Valtavan kokoinen yhteisvarikko rakennetaan keskelle tiivistä asuinaluetta – ensimmäinen laatuaan Suomessa

Skanska rakentaa Helsingin Ruskeasuolle Suomen ensimmäisen bussit ja raitiovaunut yhdistävän varikon. Hankkeen kehitysvaihe alkoi keväällä 2021, ja harjakorkeuteen rakennuksen runko saatiin viime keväänä huhtikuun lopulla. Kohde valmistuu ensi keväänä.

Suuri varikko yhdistää ainutlaatuisesti raide- ja kumipyöräliikenteen. Raitiovaunuille se on Helsingin raitioliikenteen päävarikko ja sen kapasiteetti on 100 raitiovaunua. Hallissa on lisäksi kuusi vuorokausihuoltopaikkaa, kahdeksan korjauspaikkaa ja sorviraide.