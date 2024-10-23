Pohjola Rakennus urakoi aso-asuntoja Jyväskylään
Rakennustyöt ovat alkaneet, ja asuntojen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2025.
TA-Asumisoikeus rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Jyväskylän Vaajakosken kaupunginosan keskustaan. Kahdeksankerroksiseen asuintaloon tulee 42 asuntoa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Pohjola Rakennus urakoi aso-asuntoja Jyväskylään”