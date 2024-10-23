Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Pohjola Rakennus urakoi aso-asuntoja Jyväskylään

Rakennustyöt ovat alkaneet, ja asuntojen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2025.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2024, 9:46
Havainnekuva. Kuva: TA-Asumisoikeus

TA-Asumisoikeus rakennuttaa uusia asumisoikeusasuntoja Jyväskylän Vaajakosken kaupunginosan keskustaan.  Kahdeksankerroksiseen asuintaloon tulee 42 asuntoa.

