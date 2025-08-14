Laakson sairaalan työmaan esitutkinta valmistui – turman syynä mahdollisesti vanhat räjähteet
Railoon pudonneet vanhat räjähteet ovat voineet räjähtää piikkaustöiden yhteydessä.
Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan räjähdyksestä, joka tapahtui Laakson sairaalan työmaalla noin vuosi sitten 9. elokuuta 2024. Asia siirtyi nyt syyteharkintaan.
