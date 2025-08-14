Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Laakson sairaalan työmaan esitutkinta valmistui – turman syynä mahdollisesti vanhat räjähteet

Railoon pudonneet vanhat räjähteet ovat voineet räjähtää piikkaustöiden yhteydessä.

Kirjoittaja Ville Lappalainen/HS
Kirjoitettu 14. elokuuta 2025, 10:36
Työmaa-alueella tapahtui viime vuoden elokuussa louhinnan yhteydessä räjähdysonnettomuus, josta lentäneistä irtokivistä ja lohkareista aiheutui vahinkoa. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi ihmistä. (Kuva: Petteri Tuohinen / HS)

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan räjähdyksestä, joka tapahtui Laakson sairaalan työmaalla noin vuosi sitten 9. elokuuta 2024. Asia siirtyi nyt syyteharkintaan.

