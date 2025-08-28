Selvitys: Maahanmuuttajat asuvat useammin vuokralla ja kaupunkien laitamilla kuin kantasuomalaiset Maahanmuuttajat toivovat omistusasuntoa, mutta epäilevät sen toteutumista.

Suomeen muuttaneet vieraskieliset asuvat useammin vuokra-asunnoissa ja kaupunkien laita-alueilla kuin kotimainen kantaväestö, kertoo Hypo-pankin ja aluetutkimusyhtiö MDI:n tuore selvitys.

Asumisen toiveet ovat sen sijaan vieraskielisillä hyvin samankaltaiset kuin kotimaisella väestöllä, sillä suurella joukolla nousee esille oman kodin omistaminen, raportti toteaa. Vuokra-asujista peräti yli 80 prosenttia toivoo voivansa siirtyä omistusasuntoon.

Maahanmuuttajat kertovat kuitenkin, etteivät usko ainakaan kovin nopeasti toiveiden toteutuvan.

”Toiveiden toteuttaminen on vaikeaa työllisyystilanteen vuoksi, koska varsinkaan vakituista työpaikkaa ei ole helppoa saada. Osalla on mielessään myös uhka ja epäilys, että heiltä lähtee pois lupa olla ja työskennellä Suomessa”, MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro toteaa tutkimustiedotteessa.

Monet maahanmuuttajat siirtyvät nopeasti asettumisen jälkeen asumaan kaupunkeihin ja kerrostaloihin.

Hypon pankinjohtaja Antti Tolosen mukaan vieraskielisten keskimäärin suuremmat perheet ja suuntaus kerrostaloihin asettaa haasteita jatkossa asuntorakentamiselle.

”Nykytilanteeseen nähden kaupunkeihin tarvitaan nykyistä enemmän ja suurempia asuntoja kerrostaloihin perhekodeiksi – niin vuokralle kuin omaksi”, Tolonen sanoo tiedotteessa.

Selvityksessä tarkasteltiin 350 000 vieraskielisen kieliryhmien kehitystä vuosien 2015–2023 aikana.

Tutkimuksessa oli seitsemän kaupunkialuetta: Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu ja Jyväskylä.

Kieliryhmien osuus korostui pääkaupunkiseudulla.

Kaikissa vieraskielisten ryhmissä tapahtui merkittävää väestönkasvua vuosien tarkasteluaikana.

Määrällinen kasvu oli merkittävintä Itä-Euroopan ja Lähi-idän kieliryhmissä.

Suhteellinen kasvu oli tarkastelujaksolla merkittävintä Intian niemimaan kieliryhmissä.

Vähäisintä suhteellinen kasvu oli Itä-Euroopan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan kieliryhmissä.

Yhden tai kahden hengen asuntokuntien osuus on kotimaisissa kieliryhmissä huomattavasti vieraskielisten ryhmää korkeampi.

Kaikissa vieraskielisten kieliryhmissä kerrostaloasumisen merkitys on huomattavasti suurempi kuin pientaloasumisen merkitys.