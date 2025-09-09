Datakeskusten rakentaminen työllistää Cramoa – ”Työmaat ovat kantaneet meitä rakennusalan taantuman yli” Isot datakeskushankkeet työllistävät paikallisesti.

Datakeskukset ovat sekä rakennuskonevuokraamo Cramolle sekä sen emoyhtiölle Boels Rentalille merkittävä liiketoiminta-alue. Cramo on mukana monella datakeskustyömaalla, joissa sillä on oma projektitoimipiste.

Datakeskusten rakentaminen on tuonut piristysruiskeen rakennusalalle, kun muu rakentaminen on ollut taantumassa. Urakat ovat miljardiluokan projekteja, joten niiden paikallinen työllistämisvaikutus on merkittävä.

Parhaillaan Cramo on mukana muun muassa Haminan, Kouvolan ja Vihdin rakennushankkeiden työmailla. Haminassa Cramon toimipiste on ollut jo 15 vuoden ajan.

”Datakeskusten rakentaminen on yhtä aikaa kansainvälistä ja paikallista toimintaa. Tilaajat ovat globaaleja suuryrityksiä, ja tarjouskilpailuihin osallistuminen vaatii meillä konsernitason osaamista ja yhteistyötä. Emoyhtiöllämme Boels Rentalilla onkin oma datakeskuksiin erikoistunut myyntitiimi”, myyntijohtaja Mikko Tervakangas kertoo.

Isot hankkeet työllistävät paikallisesti. Myös Cramo on rekrytoinyt lisää väkeä datakeskustyömaiden projektitiimeihin,

”Taloudellisesti työmaat ovat kantaneet meitä rakennusalan taantuman yli”, Tervakangas sanoo.

Esimerkiksi Haminassa datakeskustyömaalla on työskennellyt 40 cramolaista, ja lisäksi hallinnollisia tehtäviä on hoitanut 6 työntekijää. Kaikilla datakeskustyömailla työskentelee kymmeniä työntekijöitä Cramon omissa projektitoimipisteissä.

Työmaille vuokrataan runsaasti kalustoa jo alkuvaiheessa, kun laajat maa-alueet otetaan keskusten käyttöön. Kalustotarve kasvaa ja muuttuu työmaan edetessä.

Cramo ja emoyhtiö Boels Rental ovat monipuolisesti mukana datakeskushankkeissa eri puolilla Eurooppaa.