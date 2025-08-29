Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakentajien syksyyn ladataan odotuksia – ”Paremmasta on jo merkkejä”

Hankkeita jarruttanut maailmantalouden epävarmuus on hälvenemässä. Moni muukin asia viittaa parempaan suhdanteessa, vaikka hidasteitakin on.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. elokuuta 2025, 6:00
Rakentamisen nousua odotellaan toiveikkaina. Asuntomarkkinassa on pientä viriämistä, mutta gryndikohteet ovat vielä harvassa. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Helttunen

Alkuvuosi on rakentamisessa jäänyt odotuksista. Syksyllä on kuitenkin edellytyksiä paremmalle kehitykselle, arvioi Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo. Kasvu voisi koskea koko rakentamista.

