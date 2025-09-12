SRV sai 30 miljoonan euron peruskorjausurakan
Allianssimallilla toteutettava hanke käynnistyy kehitysvaiheella. Rakentamaan on tarkoitus päästä kesällä 2026.
SRV, Helsingin yliopistokiinteistöt ja LPR-arkkitehdit ovat allekirjoittaneet allianssisopimuksen yliopiston Porthania-rakennuksen peruskorjauksesta. Hanke käynnistyy kehitysvaiheella, ja toteutuksesta tehdään erillinen päätös kesällä 2026. Hanke siirtyy tuolloin SRV:n tilauskantaan.
