SRV sai 30 miljoonan euron peruskorjausurakan

Allianssimallilla toteutettava hanke käynnistyy kehitysvaiheella. Rakentamaan on tarkoitus päästä kesällä 2026.

Porthania. Kuva: Pauno Narjus, LPR-arkkitehdit

SRV, Helsingin yliopistokiinteistöt ja LPR-arkkitehdit ovat allekirjoittaneet allianssisopimuksen yliopiston Porthania-rakennuksen peruskorjauksesta. Hanke käynnistyy kehitysvaiheella, ja toteutuksesta tehdään erillinen päätös kesällä 2026. Hanke siirtyy tuolloin SRV:n tilauskantaan.

