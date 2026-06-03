Suomalainen väestönsuojateknologiayritys avaa toimiston Puolaan
Tytäryhtiö maassa perustettiin viime vuonna. Puolassa on alalle nyt paljon kysyntää.
Suomalainen väestönsuojien ja kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisujen parissa toimiva Temet avaa toimiston Puolan Varsovaan. Uusi toimisto vahvistaa yhtiön paikallista läsnäoloa maassa, johon se perusti tytäryhtiön viime vuonna.
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