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Kategoriat Uutiset

Suomalainen väestönsuojateknologiayritys avaa toimiston Puolaan

Tytäryhtiö maassa perustettiin viime vuonna. Puolassa on alalle nyt paljon kysyntää.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. kesäkuuta 2026, 8:36
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Ei kommentteja artikkeliin Suomalainen väestönsuojateknologiayritys avaa toimiston Puolaan
Kuvituskuva. Kuva: Temet

Suomalainen väestönsuojien ja kriittisen infrastruktuurin suojausratkaisujen parissa toimiva Temet avaa toimiston Puolan Varsovaan. Uusi toimisto vahvistaa yhtiön paikallista läsnäoloa maassa, johon se perusti tytäryhtiön viime vuonna.

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