Helsingin valtuusto hyväksyi kerrosneliöillä Suomen suurimman kaavan – Hernesaaren asuinalueesta tulossa autoriippumaton Hernesaaren auto-ongelma ratkesi pysäköintipaikkoja nipistämällä, mutta kohtuuhintaisesta rakentamisesta syttyi kaupunginvaltuustossa riita.

Helsingin Hernesaaren jo kertaalleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) kaatunut kaava oli nyt uudistettuna versiona kaupunginvaltuuston käsittelyssä. Valtuusto hyväksyi uuden asemakaavan keskiviikon kokouksessa. Päätöstä edelsi pitkä ja paikoitellen riitaisakin keskustelu, jossa ei välihuutoja säästelty.