Sweco kasvoi säilyttäen suhteellisen kannattavuutensa ennallaan

Kuuntele juttu

Sweco Finlandin liikevaihto ja tulos paranivat vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia 70,3 miljoonaan euroon. Samalla liikevoitto ilman yrityskauppoihin liittyviä eriä (ebita) kohosi 6,4 miljoonaan euroon vuoden 2024 vastaavan ajanjakson 6,1 miljoonasta. Ebita-marginaali oli 9,1 prosenttia, mikä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Sweco teki katsauskauden jälkeen lokakuun alussa sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 hengellä ja vahvistaa yhtiön asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

”Yritysostot ovat meille keino edistää kasvua ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä sekä laajentaa osaamistamme strategisesti tärkeillä osa-alueilla”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto kertoo tiedotteessa.

Sweco Finland sai vuoden kolmannen neljänneksen aikana useita merkittäviä toimeksiantoja.

Elintarvikeyhtiö Fazer on tehnyt investointipäätöksen suklaatehtaan rakentamisesta Lahteen. Noin 400 miljoonan euron investointi on Fazerin historian suurin ja erittäin merkittävä myös suomalaiselle elintarviketeollisuudelle. Sweco vastaa tehtaan kokonaissuunnittelusta, jonka on määrä valmistua vuonna 2028.

Sweco on valittu myös Tampereella sijaitsevan Kaukajärven koulun pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi. Rakentaminen tehdään kahdessa vaiheessa ja uuden koulurakennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2030. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisäksi Sweco vastaa kohteen piha- ja sisustussuunnittelusta.

Lisäksi Sweco on valittu toteuttamaan Wega Groupin Varsinais-Suomen kiertotalouslaitoksen konseptisuunnittelu. Teollisen mittaluokan laitos käsittelee vuosittain 600000 tonnia materiaalia, jonka pääraaka-aineina ovat sian, naudan ja siipikarjan lanta sekä muut maatalouden biomassavirrat, kuten nurmi ja olki. Valmistuessaan laitos tuottaa nesteytettyä biokaasua (200 GWh) ja e-metaania (160 GWh) raskaan liikenteen, meriliikenteen ja teollisuuden käyttöön. Suunnittelutyö valmistuu vuoden 2025 aikana.