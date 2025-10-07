Isosta yrityskaupasta kertoneen Swecon Thomas Hietto: ”Meillä on entistä paremmat edellytykset vaativien hankkeiden läpivientiin”
Sweco kertoi tehneensä sopimuksen Fimpec Groupin ostamisessa. Kauppa on merkittävä suunnittelu- ja konsultointialalla.
Suunnittelu- ja konsulttiyritys Sweco Finland on tehnyt sopimuksen suunnittelu- ja konsultointiyritys Fimpec Groupin ostamisesta. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
