Sweco sopi yrityskaupoista – 400 henkilöä saa uuden työnantajan
Kauppa edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.
Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa yrityksen asemaa erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.
