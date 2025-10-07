Sweco sopi yrityskaupoista – 400 henkilöä saa uuden työnantajan Kauppa edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa yrityksen asemaa erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.