Kategoriat Suunnittelu Yrityskauppa

Sweco sopi yrityskaupoista – 400 henkilöä saa uuden työnantajan

Kauppa edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 7. lokakuuta 2025, 9:13
Tilaajille
Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto. Kuva: Sweco Finland Kuva: Nina Kaverinen

Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta. Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa yrityksen asemaa erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

